بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وشقق من هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5 يصل عددها أكثر من 34 ألف تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

وحددت الوزارة أسعار الشقق:

وسعر الشقة الـ 90 مترا 850 ألف جنيه.

و شقق مدينة أخميم الجديدة 470 ألف جنيه.

وسداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

وفيما يخص الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، والمخصصة للعملاء ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية.

وأضافت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم بالمحافظات، والوحدات السكنية تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا) المطبق بها أولوية للعملاء السابق تقدمهم بمدن شطا والغردقة وعزبة البرج، فإن فترة سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية

وتابعت مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لكافة المواطنين، تسليم خلال 36 شهرًا، بعدد من المحافظات، فإنه يمكن سداد مصروفات التسجيل عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، على أن يتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن المنتشرة في جميع المدن والمحافظات التي يطرح بها الإعلان.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

الخطـوة الأولـى: قيــام صاحــب الطلـب إنشــاء حســاب علــى بوابــة مصــر الرقميــة في حالة عدم وجود حساب حالي:

1.الدخـول علـى الموقـع الرسمـي لمنصـة مصـر الرقميـة: يتعيـن علـى المواطـن التوجـه إلـى الموقـع الرسمـي لبوابـة مصـر الرقميـة عبـر الرابط التالـي من هنا

2.اختيار «إنشاء حساب:» من الصفحة الرئيسية، يتم الضغط على زر «إنشاء حساب» لبدء إجراءات التسجيل.

3.إدخال البيانات الشخصية: يتم استيفاء البيانات المطلوبة كما يلي:

الرقم القومي.

رقم المصنع الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام.

( اسم الأم الأول ) باللغة العربية.

رقم الهاتف المحمول ) شرط أن يكون مسجلًا باسم صاحب الطلب.

( البريد الإلكتروني )اختياري.

4. التحقــق مــن رقــم الهاتــف: ســيتلقى المواطــن رمــز تحقــق عبــر رســالة نصيــة (SMS) علــى رقــم الهاتــف الــذي تــم إدخالــه، ويجــب إدخــال الرمــز فــي الحقــل المخصــص لذلــك.

5.إنشاء كلمة مرور: بعد التحقق، يقوم المستخدم بإنشاء كلمة مرور تحتوي على:

حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة. أرقام، رموز خاصة ) مثل @ أو #).

إتمام التسجيل: بمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح ملاحظات هامة:

• يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

• يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب الحساب لضمان وصول رمز التحقق.

▪ الخطوة الثانية: دخول صاحب الطلب إلى خدمات الإسكان من خلال منصة مصر الرقمية

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg

2.الضغط على زر «تسجيل الدخول» أعلى الصفحة

3.إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في النافذة المنبثقة.

4.الضغط على «تصفح الخدمات» بعد تسجيل الدخول.

5.من القائمة الجانبية، اختيار: «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»

▪ الخطوة الثالثة: استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط

1.اختيار الخدمة المطلوبة: «استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط».

2الضغط على زر «بدء الخدمة»

.3اختيار الإعلان المراد التقديم عليه، ثم الضغط على «التالي»

.4قـراءة الوصـف التوضيحـي لكراسـات الشـروط المطروحـة بالإعـلان ثـم اختيـار كراسـة الشـروط المـراد الحجـز بهـا، ثـم الضغـط علـى «التالـي»

.5مراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان.

.uمراجعة رسوم كراسة الشروط، ثم الضغط على «الذهاب إلى الدفع»

.7إتمــام دفــع مصاريــف التســجيل مــن خـ لال الوســائل المتاحــة علــى منصــة مصــر الرقميــة )مثــل البطاقــات البنكيــة أو المحافظ الإلكترونية(

.8إتمام الخدمة بنجاح، وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF





▪ الخطوة الرابعة: تقديم طلب حجز وحدة سكنية:

1.الضغط على زر «بدء الخدمة» اختيار الخدمة المطلوبة. «تقديم طلب حجز وحدة سكنية»

.2.اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على «التالي».

3.(اختيار بيانات الإعلان )شريحة الدخل «منخفض/متوسط(» ثم الضغط على «التالي»

.4.الموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على «موافق»

.5تظهــر البيانــات المســجلة مــن خـ لال المحــول الرقمــي لكافــة الجهــات الحكوميــة بشــكل إلكترونــي علــى صفحــة صاحــب الطلــب، حيــث يجــب أن تتــم مراجعتهــا مــن صاحــب الطلــب )وفــي حالــة وجــود أي بيانــات غيــر محدثــة يرجــى تحديــث البيانــات حتــى يمكنكــم اســتكمال إجــراءات التقديــم( وتتضمــن مــا يلــي:

أ. البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي

ب. بيانات الأبناء

-إدخال كافة البيانات المطلوبة على النحو التالي:

أ. ادخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ب. ادخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على «التالي»

ج. ادخال بيانات العمل )مصادر الدخل( لصاحب الطلب /الزوج أو الزوجة ثم الضغط على «التالي «.7اختيار رغبة الحجز )المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات( المراد حجزها ثم الضغط على «التالي».8التأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على «حفظ»

9.يتـم التحقـق مـن بيانـات الطلـب المقـدم للتأكـد مـن صحـة البيانـات وكذلـك التأكـد مـن عـدم وجـود سـبق اسـتفادة، وفــي حالــة الموافقــة علــى اســتكمال الطلــب يتــم الضغــط علــى الجــدول الاسترشــادي للاطـلاع ثــم الضغــط علــى «التالـي»

10.يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على «التالي».11يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولا ثم الضغط على «التالي»

12.إرفـاق المسـتندات المطلوبـة والاسـتمارة والإقـرار بعـد توقيعهمـا )بصيغـة PDF بحـد أقصـى (2MB لتحميلهـا ثـم الضغـط علـى «التالـي».

.13يقــوم صاحــب الطلــب بالتوجــه الــى أحــد مكاتــب البريــد المميكنــة لســداد مقــدم جديــة الحجــز وذلــك بعــد ظهــور رقــم الطلــب بعــد 48 ســاعة مــن إتمــام عمليــة تقديــم طلــب حجــز وحــدة ســكنية.

للمساعدة أو الاستفسارات:

– لأي استفسار أو دعم فني، يرجى الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999

متاح يوميا للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بخدمات الإسكان عبر منصة مصر الرقمية على مدار 24 ساعة.

حدود أقساط التمويل لشقق سكن لكل المصريين

وتساءل الكثير من المتقدمين عن حدود قسط التمويل؟

وأجابت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن ذلك، مؤكدة أن القسط الذي تسدده شهريا يجب ألا يزيد على ٣٥% من دخلك الشهري إذا كنت من محدودي الدخل و٤٠% من دخلك الشهري من غير محدودي الدخل.

وعلى مستوى أنظمة سداد الشقق، يتــم سداد مصروفات التسجيل لا ترد ولا تسترد، عـن طريـق وسـائل الدفـع الالكترونية المتاحة عبر الموقـع الرسـمي لمنصـة مصـر الرقمية) بطاقـة ائتمان/ خصـم – شـبكة شـركات التحصيـل (خالـص) – بطاقـات ميـزة – محافـظ ميـزة (وكذلـك سـداد مقـدم جديـة الحجـز)، وهـو مبلـغ يـرد فـي حالـة عـدم التخصيـص (والمصروفـات الإداريـة) لا تـرد مـن خـلا أي مكتب بريـد مميكن علــى مسـتوى كافـة المـدن والمحافظـات المطـروح بهـا الوحـدات السـكنية، وذلـك بعـد مرور 48 سـاعة علـى إتمام عمليـة التسجيل بنجـاح علـى منصـة مصـر الرقمية.



- سـداد نسـبة %5 مـن سـعر بيـع الوحـدة كمبلـغ الصيانـة للمشـروع الكائـن بـه الوحـدة السـكنية)ً، حيـث سـيقوم الصنـدوق باسـتخدام عائـده مسـتقبلا بصفـة دائمـة للحفـاظ علـى الطابـع المعمـاري للمشـروع وكذلك علـى الثــروة العقاريـة، وهـذا كلـه وفقـا لقــرار مجلـس إدارة الصنـدوق فـي هـذا الشـأن، بحيـث يتـم سـدادها نقـدا عنـد التعاقـد أو تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح للعميـل، هـذا بخـلاف مـا سـيتحمله اتحـاد الشـاغلين الـذي سـيتم إنشـائه مسـتقبال ً للعمـارة الكائـن بهـا الوحـدة السـكنية المشـتراه والـذي سـيكون عضـوا بـه مشـتري الوحـدة وسـيلتزم بمـا يقـره الاتحـاد مـن مبالـغ.



- الحـد الأقصـى لقسـط التمويـل ومبلـغ الصيانـة للوحـدة السـكنية (فـي حالـة تقسـيطها ضمـن التمويـل الممنـوح) لا يتجـاوز 40 ً % مـن صافـي الدخـل الشـهري (ويجـوز تعديلـه بنـاءً علـى أي تعديـلات يجريهـا البنـك المركـزي المصـري/ أو هيئـة الرقابـة الماليـة علـى قوانيـن منـح التمويـل ونسـبة القسـط للدخـل عنـد التعاقـد)، علمـا أنـه يمكـن تطبيـق القسـط المتزايـد بنسـبة لا تزيـد عـن 7 ً % سـنويا ً طـوال مـدة التمويـل، حيـث يتـم حسـابه طبقـا لسـعر بيـع الوحـدة والدخـل والسـن لصاحـب الطلـب.

- فـي حالـة انطبـاق الشـروط علـى المتقـدم صاحـب الطلـب، وقبـل التعاقـد علـى الوحـدة المخصصـة لـه علـى النظـام الآلي للصنـدوق يشـترط مـا يلي:

- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

- اسـتكمال النسـبة المقـررة مـن باقـي مقـدم حجـز الوحـدة السـكنية فـي ضـوء الشـروط والمحـددات والتـي يتـم احتســابها وفقــا الإجمالي قيمــة الوحــدة السكنية، وذلــك بنظام التمويــل العقــاري المدعــوم بفائدة 8 ً % سـنويا للعملاء منخفضـي الدخــل، وبفائدة %12 للعمــلاء متوســطي الدخــل لا يتــم تغييـرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصى 20 ً عامــا ً لــكال مــن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل (تحـدد طبقـا للدخـل والسـن...إلـخ) بنظـام التمويل العقـاري، بعـد الاسـتعلام الميداني والائتمانــي وانطبــاق الشــروط علــى صاحــب الطلــب وقبــل التعاقــد علــى الوحــدة الســكنية بنظــام التمويــل العقــاري.

- سـعر بيـع الوحـدة السـكنية يشـمل الدعـم النقـدي المباشـر الـذي يحـدد حسـب مسـتوي الدخـل لصاحب الطلب وحسـب ســعر الوحــدة الســكنية ويكــون ذلــك للعمــلاء مــن منخفضــي الدخــل فقــط، ويتــم خصــم قيمتــه مــن ســعر بيــع الوحـدة، (والـذي لا يشـمل الدعـم غيــر المباشـر).

- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

فيما يخص الوحدات تحت الانشاء (تسليم خلا 36 شهرا):



- يتــم ســداد عــدد 12 دفعــة ربــع ســنوية،، بحيـث يتـم اسـتكمال باقـي مقـدم جديـة الحجـز ليصـل إلـى النسـبة المقـررة.

- يبـدأ سـداد الدفعـة األولـى بعـد إتمـام إجـراءات الفـرز والتظلمـات وإرسـال رسـائل نصيـة للعمـلاء المنطبقيـن بتاريـخ بدايـة سـداد الدفعـات ربـع السـنوية.

-يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

-ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

فـي حالـة التأخـر فـي سـداد أي دفعـة عـن مواعيدهـا المقـررة يتـم احتسـاب غرامـة تأخيـر بنسـبة %2 عـن كل شـهر

تأخيـر أو جـزء مـن الشـهر، وذلـك مـن قيمـة الدفعـة المتأخـرة مـن تاريـخ اسـتحقاقها وحتـى تاريـخ سـدادها.

- فـي حالـة عـدم الالتـزام بسـداد دفعتيـن متتاليتيـن مـن الدفعـات ربـع السـنوية وحـل موعـد الدفعـة التـي تليهمـا

ً ولــم يتــم الســداد حتــى نهايــة مدتهــا، فــإن ذلــك يعــد عــدوال مــن المتقــدم صاحــب الطلــب عــن اســتكمال طلــب التخصيـص لعـدم التزامـه بسـداد الثـاث دفعـات ربـع السـنوية المسـتحقة ويحـق للصنـدوق وقـف إجـراءات التخصيـص والتعاقـد ويتـم رد المبالـغ المحصلـة للعميـل مـرة أخـرى، ولايحـق لـه مطالبـة الصنـدوق بالاسـتمرار بالاعـلان.

