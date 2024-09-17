بالأسعار والمساحات، طرح أراضٍ للتخصيص الفوري

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وطرحت بمدينة الصالحية الجديدة أرض تجاري بمساحة 11260 متر بسعر 7365 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 13500 متر بسعر 7000 جنيه للمتر.

كما طرحت بالعبور الجديدة أرض تجاري بمساحة 5820 مترا بسعر 20950 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1634 مترا بسعر 20880 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 8055 مترا بسعر 20235 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 11332 مترا بسعر 21435 جنيها، وأرض عمراني مختلط بمساحة 113613 مترا بسعر 5775 جنيها

كما طرحت ارض تجاري بمساحة 2608 مترات بسعر 21960 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 9366 مترا بسعر 7510 جنيهات.

وطرحت بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا.

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