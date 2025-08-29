التسول أمام أبواب المساجد.. الداخلية تتصدى للظاهرة بحسم.. إحصائية تكشف أرقام صادمة في شهر واحد.. وخبير أمني: وراءها شبكات إجرامية منظمة

رغم الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة ظاهرة التسول، لا يكاد يخلو شارع من شوارع القاهرة الكبرى، خاصة أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، من عشرات المتسولين الذين يتجمعون لاستجداء المارة، ما يعكس اتساع رقعة الظاهرة وخطورتها على المجتمع، خصوصًا مع استغلال الأطفال والأحداث في تلك الممارسات.

وفي بيان رسمي، اليوم، أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث نجحت في ضبط عاطل “له معلومات جنائية” لاستغلاله 19 طفلًا حدثًا في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي بمناطق مدينة نصر أول وثان بالقاهرة، حيث اعترف المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الأطفال لأسرهم أو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته في دور رعاية متخصصة.

رصد رسمي: بيانات وزارة الداخلية

وسجّلت وزارة الداخلية المصرية ارتفاع قضايا التسول بنسبة 40% خلال أغسطس الماضي، إذ بلغ عدد القضايا 2,280 قضية مقارنةً بـ 1,689 قضية في يوليو السابق.

كما كشفت الحملات الأمنية أنها أسفرت عن ضبط 14,202 قضية تسول خلال سبتمبر 2024 في مختلف محافظات مصر.

أما التوزيع الجغرافي للمتسولين، فقد بيّن أن القاهرة تتصدر القائمة بعدد حوالي 14,400 متسول، تليها الإسكندرية بعدد نحو 9,000 متسول.

خبير أمني: عصابات منظمة تدير التسول

اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني، أكد أن التسول لم يعد مجرد سلوك فردي ناتج عن الفقر، وإنما تقف وراءه في كثير من الأحيان شبكات إجرامية منظمة تستغل الأطفال والنساء وكبار السن لتحقيق أرباح كبيرة، مشيرًا إلى أن استغلال الأحداث يمثل جريمة مزدوجة تهدد النشء وتزيد من معدلات الجريمة مستقبلًا.

وأضاف أن وزارة الداخلية تكثف حملاتها بصفة مستمرة خاصة في المناطق الدينية والمزارات الشعبية التي تشهد تواجدًا كثيفًا للمتسولين، لافتًا إلى أن المواطن عليه دور مهم بعدم الاستجابة لمحاولات الاستجداء حتى لا يساهم – دون قصد – في تغذية هذه الظاهرة.

خبير قانوني: عقوبة الحبس والغرامة

من جانبه، أوضح المستشار القانوني وائل أبو شوشة، أن قانون العقوبات المصري جرم التسول في المادة (98 مكرر) ونص على معاقبة كل من يتسول في الطريق العام، حتى لو كان بحجة عرض سلعة تافهة أو خدمة بسيطة، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا.

وأشار إلى أن العقوبة تتضاعف إذا كان التسول في جماعة منظمة أو باستغلال الأطفال والنساء أو ذوي الإعاقة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية، وهو ما ينطبق على الحالة التي كشفتها وزارة الداخلية مؤخرًا.

رصد الظاهرة

وبحسب مشاهدات ميدانية، تنتشر تجمعات المتسولين بشكل لافت أمام أبواب المساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة عقب صلاة الجمعة، فضلًا عن الإشارات المرورية ومحيط الأسواق الشعبية، ويعتمد كثير منهم على أساليب إلحاحية أو روايات إنسانية مؤثرة لجذب تعاطف المواطنين.

ورغم تعدد المبادرات الرسمية والأهلية لإيواء هؤلاء وإدماجهم في المجتمع، إلا أن استمرار الظاهرة يفرض تحديًا حقيقيًا على الدولة والمجتمع في آن واحد، ما بين التشديد الأمني من جهة وتكثيف برامج الرعاية الاجتماعية والتوعية من جهة أخرى.

