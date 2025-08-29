تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، عن قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وإغلاق الأجواء أمام طائراتها.

وحذر وزير الخارجية التركي من التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة لتشمل القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة إن إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

تركيا: إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية

وأضاف وزير الخارجية التركي أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، وإسرائيل تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.

وتابع: النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية والمستجدات مما يؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية.

واستطرد: إسرائيل تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم والعقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط ومساعينا مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

