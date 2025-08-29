إسرائيل تعلق على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

قالت وزارة جيش الاحتلال، إن تقييد بريطانيا مشاركة إسرائيل في معرض لندن للسلاح مسيء واستهدف ممثليها عمدا.

أول تعليق من إسرائيل على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

وأضافت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: “قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا”.

وفي السياق ذاته قالت الحكومة البريطانية، في بيان أمس الخميس، إن قرار إسرائيل تصعيد عملياتها في غزة خطأ لذا لن يدعى أي وفد حكومي إسرائيلي للمعرض الدفاعي.

وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: لا بد من حل دبلوماسي ينهي حرب غزة يشمل وقف إطلاق النار فورا وعودة "الرهائن" وتكثيف المساعدات.





بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا دفاعيا

وفي السياق ذاته، ذكر موقع بوليتيكو أن الحكومة البريطانية منعت مسئولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن.

