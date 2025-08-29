الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تعلق على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

وزير جيش الاحتلال،
وزير جيش الاحتلال، فيتو

 قالت وزارة جيش الاحتلال، إن تقييد بريطانيا مشاركة إسرائيل في معرض لندن للسلاح مسيء واستهدف ممثليها عمدا.

أول تعليق من إسرائيل على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

 وأضافت وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلي  في بيان اليوم الجمعة: “قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا”.

وفي السياق ذاته قالت الحكومة البريطانية، في بيان أمس الخميس، إن قرار إسرائيل تصعيد عملياتها في غزة خطأ لذا لن يدعى أي وفد حكومي إسرائيلي للمعرض الدفاعي.
وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: لا بد من حل دبلوماسي ينهي حرب غزة يشمل وقف إطلاق النار فورا وعودة "الرهائن" وتكثيف المساعدات.

 

 

 بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا دفاعيا

وفي السياق ذاته، ذكر موقع بوليتيكو أن الحكومة البريطانية منعت مسئولين إسرائيليين من حضور مؤتمر دفاعي كبير في لندن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل لندن

مواد متعلقة

بعد مزاعم جيش الاحتلال، الحوثي تنفي استهداف قياداتها في صنعاء

منذ فجر اليوم، 43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بمناطق عدة في غزة

الأكثر قراءة

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

هل تعرض الكينج لأزمة صحية جديدة؟ نكشف سبب تواجد محمد منير في ألمانيا (خاص)

كأس الخليج للشباب، منتخب مصر يتأخر 2-0 أمام عمان في الشوط الأول

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads