حوادث

تجديد حبس دجال زعم قدرته على العلاج الروحاني للمواطنين بالإسكندرية

 جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس دجال ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم وهو مقيم بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية، استغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي، مدعيًا امتلاكه قدرات روحانية لعلاج الأمراض وحل المشكلات الأسرية.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى أدوات يستخدمها في أعمال الدجل.

 

اعتراف المتهم

بمواجهته، أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

