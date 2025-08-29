6 شركات وساطة تتصدر قائمة الأعلى قيم تداول بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 6 شركات وساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 970 مليون جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 798 مليون جنيه.

بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 578 مليون جنيه.

أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 572 مليون جنيه.

هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 534 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي بقيمة 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.491 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 35727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 44011 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 16055 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة.

و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14507 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 18358 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2137 نقطة.

