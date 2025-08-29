الجمعة 29 أغسطس 2025
محمود ناجي حكما رابعا في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا للمحليين

محمود ناجي
محمود ناجي

 أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري محمود ناجى حكما رابعا في مباراة السودان والسنغال في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "الشان".

يضم الطاقم الأوغندية شميرة ناباددا حكما للساحة ويعاونها كل من الجزائري عادل آبان مساعد أول، مالوندي يانس مساعد ثان، والمصري محمود ناجي حكما رابعا، والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو وانتونيلا فيانا حكم مساعد لتقنية الفيديو والكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد نيروبي في كامبالا ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

