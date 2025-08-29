استقبل فاهاجن خاتشادوريان رئيس جمهورية أرمينيا سيريناد جميل، سفير جمهورية مصر العربية فى أرمينيا وغير المقيم لدى جورجيا، بمناسبة انتهاء فترة مهامها.

رئيس أرمينيا يستقبل سفيرة مصر في يريفان

وأثنى الرئيس الأرميني على التعاون القائم بين مصر وأرمينيا، كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية بما يسهم فى مزيد من التطوير فى العلاقات الثنائية والتنسيق على المستوى متعدد الأطراف.

