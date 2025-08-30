السبت 30 أغسطس 2025
عضو بعد الإعلان ولكن، هل يكتسب الفائزين في انتخابات الشيوخ صلاحيته البرلمانية؟

مجلس الشيوخ، فيتو
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس انتخابات الشيوخ في الخميس المقبل، كما تستعد عقب ذلك لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

 

وفي هذا الصدد يتساءل عدد من المتابعين، عن موعد اكتساب المرشحين الفائزين في الانتخابات لصفة العضوية في البرلمان.

 

انتخابات الشيوخ

وحول موعد اكتساب هؤلاء الفائزين في انتخابات الشيوخ لصفة عضوية مجلس الشيوخ وممارسة مهام العضوية أوضح  الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن المرشحين الفائزين فى الانتخابات الجديدة، هم أعضاء منذ إعلان النتيجة الرسمية دون ممارسة فعلية لمهام النائب، نظرا لأن هناك شرطا دستوريا لممارسة النائب مهامه النيابية وهو أداء اليمين الدستورية والذى يتم فى أول جلسة انعقاد للمجلس الجديد. 

مدة مجلس النواب 

وقال أستاذ القانون الدستورى: المجلس  ينتهى فى 17 أكتوبر المقبل، وعقب ذلك تبدأ مدة المجلس الجديد بعقد جلسة افتتاحية بدور الانعقاد الأول والتى تشهد أداء الأعضاء الفائزين اليمين الدستورية حتى تكتمل العضوية النيابية لهم ويتمكنوا من ممارسة دورهم النيابي.

 

عضوية مجلس النواب

وأوضح أن العضوية المكتسبة بإعلان النتيجة لا تعطى للعضو أحقية في ممارسة مهام العضوية، حيث سيكون عضوا ناجحا وليس نائبا يمارس مهام العضوية لأن مهام العضوية لا تتحقق إلا من يوم أداء اليمين القانونية.

