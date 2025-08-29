الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل رابع اجتماعات الوطنية للصحافة لمناقشة تطوير المحتوى الإعلامي

لقاء الوطنية للصحافة
لقاء الوطنية للصحافة لمناقشة خطة تطوير المحتوى الإعلامي

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، رابع حلقاتها النقاشية حول خطة تطوير الإعلام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير مع قيادات الهيئات الإعلامية.

خطة تطوير الإعلام 

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، على أهمية الإسهام الفعّال من جانب رؤساء تحرير الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية في صياغة خطاب إعلامي وطني معاصر، داعيًا إلى إعداد مقترحات واضحة لرسم خارطة طريق إعلامية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجلسة، ناقش الحضور ورقة العمل التي أعدتها لجنة تطوير المحتوى بالتعاون مع خبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمشاركة عدد من رؤساء تحرير المؤسسات القومية، منهم:محمد إبراهيم الدسوقي (بوابة الأهرام)، أحمد سليمان (بوابة الجمهورية)، أحمد إمبابي (بوابة ومجلة روزاليوسف)، طه فرغلي (مجلة وبوابة الهلال)، محمد العزاوي (البرورجرية الناطقة بالفرنسية).

كما استمع الحضور إلى ورقة قدمها أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي الديمقراطية والسياسة الدولية، ومداخلات لعدد من رؤساء التحرير منهم: أيمن عبد المجيد (روزاليوسف الأسبوعية)، وليد طوغان (صباح الخير)، عبد اللطيف حامد (المصور)، سمر الدسوقي (حواء)، إضافة إلى رؤساء تحرير الأيجيبشيان جازيت والأيجيبشيان ميل وأكتوبر والشباب وآخر ساعة.

وتناولت الجلسة سبل الارتقاء بالصحافة المطبوعة، وإحداث نقلة نوعية في الصحافة الإلكترونية، ودعم البوابات والمواقع التابعة للمؤسسات القومية.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة حواراتها مساء الأحد المقبل، بحضور نخبة من كبار الصحفيين وخبراء المهنة، تمهيدًا لصياغة خارطة شاملة لتطوير المحتوى الإعلامي، تعقبها جلسات أخرى مع مركز الأهرام وعدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية.

خطة تطوير المحتوى الإعلامي اجتماع الوطنية للصحافة برؤساء التحرير الوطنية للصحافة

