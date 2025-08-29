استقبل وزير الخارجية الليتواني كاستوتيس بودريوس، يوم ٢٨ أغسطس الجاري، السفير كريم شريف سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى ليتوانيا، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهمته.

وزير خارجية ليتوانيا يشيد بالعلاقات مع مصر

أشاد الوزير الليتواني خلال اللقاء بما شهدته العلاقات الثنائية المصرية-الليتوانية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما تجسّد في حجم التنسيق السياسي والاقتصادي، لا سيّما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والزراعة، والتحول الأخضر.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لانعقاد الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، وكذلك عقد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.



كما أشار وزير الخارجية إلى أن الجانبين يعملان حاليًا على تحضير مذكرتي تفاهم في مجالي النقل الجوي والبحري، دعمًا لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأعاد التأكيد على دعم ليتوانيا لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وفيما يخص الشأن الإقليمي، أعرب وزير الخارجية الليتواني عن تقديره للدور المصري المحوري في التعامل مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وتطلع بلاده إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، تجنّبًا لمزيد من تفاقم المجاعة القائمة في القطاع، ومنعًا لامتداد تداعيات الأزمة إلى مناطق أخرى.



من جانبه، قدّم السفير كريم شريف عرضًا موجزًا للرؤية المصرية بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتطلع لمواصلة التنسيق المشترك خلال الرئاسة الدورية لليتوانيا في عام ٢٠٢٧. كذلك عرض ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة، وفي مقدمتها رفض التهجير القسري، والتأكيد على أهمية دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا ما يتعلق بمعبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية.

واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار تنمية العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.



