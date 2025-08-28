اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور الثاني الرابط الرسمي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات عبر الرابط التالي .

كما يمكن الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط

نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ٨٥١١٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٨٥٠٨١ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧٦٠٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٤%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة) نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى ١٥٣٦٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٣٥٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٩٧٥ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى من الشعبة الأدبية (نظام جديد) ٤٢٣٤٤ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٢٣٣٨ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٣٩٢٩٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٢,٨%.

وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمي علوم) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٧٨٤٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٧٨٣٤ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧١٤٣ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١,٢%.



وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمي رياضة) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٤٨٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٤٨٦ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٠,٣%.

وبالنسبة للنظام القديم الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٢٨٢١ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٨٢١ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٢٥٢٤ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٥%.

