رئيس جمهورية زيمبابوي يلتقي السفيرة المصرية

رئيس زيمبابوي وسفيرة
رئيس زيمبابوي وسفيرة مصر

 التقى الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بالسفيرة سلوى الموافي سفيرة مصر لدى زيمبابوي، وأشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة بين البلدين، والعلاقات التي تجمعه مع رئيس الجمهورية معربا عن تقديره الشديد لمصر.

 كما ثمن الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية والذي أفضى إلى تعاون مثمر بين الجانبين أبرزها المنحة التضامنية المقدمة من الحكومة المصرية خلال جائحة الكوليرا التي شهدتها زيمبابوي

وأعرب عن شكره للحكومة المصرية لما تقدمه من فرص تدريبية ومنح دراسية في العديد من المجالات، وهو ما إنعكس في التعاون الوثيق بين مصر وزيمبابوي في المحافل الإفريقية والدولية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة عن امتنانها لدعم الرئيس الزيمبابوي والمؤسسات الزيمبابوية مما عزز من أواصر التعاون والروابط المشتركة، مؤكدةً على التزام مصر بدعم زيمبابوي إتساقًا مع العلاقات الوطيدة بين البلدين.

