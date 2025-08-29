ما مصير شهادات بنكي مصر والأهلي بعد خفض الفائدة؟

يبحث الملايين من عملاء البنوك عن تفاصيل ومصير شهادات بنكي الأهلي ومصر بعد قرار تخفيض الفائدة.

ويطرح بنكا مصر عددا من الشهادات الادخارية المتنوعة، غير أن سؤال العملاء يدور بشكل أكبر عن مصير شهادات القمة والبلاتينية.

بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 19.5% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.

البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 19.50%، بحد أدنى 1,000 جنيه.

وكان إدارة البنكين قد أعلنت أنه سيتم عقد اجتماعات قريبة لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي مساء أمس تخفيض الفائدة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، أمس الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيًّا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

