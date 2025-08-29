الجمعة 29 أغسطس 2025
ارتفاع البلدي وانخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025؛ تباينًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي، بينما انخفض سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، فيما استقرت أسعار البيضة الواحدة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق 

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

 

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق 

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 146.8 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و180 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4  جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق 

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 144 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.3 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق 

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 138 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و160 جنيهًا.

6 جنيهات سعر البيضة البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.1 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

