ثقافة وفنون

تامر حسني يحقق رقما قياسيا لأغنيته "حبك لو غلطة"

تامر حسني
تامر حسني

تصدرت أغنية “حبك لو غلطة” للفنان تامر حسني من ألبومه الجديد “لينا معاد”، قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك عقب طرحها خلال الأيام الماضية.

وتمكن الفنان تامر حسني من تحقيق رقم قياسي بأغنيته “لو حبك غلطة”، التى وصلت مشاهدتها ما يقرب من 16 مليون مشاهدة في شهر واحد.

أغنية “ حبك لو غلطة”، من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع وميكس شريف مكاوي. 

 

كلمات أغنية حبك لو غلطة

تقول كلمات الأغنية: "أنت الوحيد اللي النظره منه ليا تساوي عمر.. والوحيد اللي يؤمر في قلبي أمر.. والوحيد اللي باجي لحد عنده وبسلم ليه.. من حبي فيك نفسي اقولك كلمه اكبر من بحبك.. نفسي اعيشلك عمري كله وأنا جنبك.. نفسي تشوف ابتسامتي لما تيجي السيرة عليك.. حبك لو غلطه والزمان رجع بيا.. انا تاني هغلطها وهحبك أكتر كمان.. وكفاية خوفك عليا والأمان اللي بحسه.. وأنت قدام عينيا.. ياريتني أحبك من زمان".

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

 وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون". 

