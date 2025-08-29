الجمعة 29 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

كواليس مسلسل لا ترد ولا تستبدل (صور)

أحمد السعدني ودينا
أحمد السعدني ودينا الشربيني، فيتو

كشفت منصة “شاهد” عن مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل لا ترد ولا تستبدل، والذي يواصل فريق العمل تصوير مشاهده حاليًّا استعدادًا لعرضه قريبًا.  

الصور أظهرت نظرات غامضة تجمع بين دينا الشربيني وأحمد السعدني في أحد مشاهد المسلسل، ويأتي طرح الصور لزيادة حماس الجمهور وتشويقهم لمتابعة المسلسل عند عرضه على شاشة “شاهد”.

أبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج.

