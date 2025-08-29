الجمعة 29 أغسطس 2025
يضم 10 أغنيات، مروان موسى يطلق ألبومه الجديد "ماتادور" (فيديو)

مروان موسى، فيتو
أطلق مغني الراب مروان موسى ألبومه الجديد "ماتادور"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية مع "ذي بيسمنت ريكوردز The Basement Records".

 

ألبوم مروان موسى الجديد 

ويضم الألبوم عشر أغنيات صدرت جميعًا دفعة واحدة، من بينها "مافهاش مافهاش" و"المكان" و"تفهمنيش غلط"، إضافة إلى أغنية "مطروش" التي يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور من إخراج العنتبلي وأبو العلا.

كما يضم الألبوم خمسة تعاونات موسيقية، بداية من أغنية "فاكر بس ناسي" التي تجمع مروان موسى لأول مرة مع الرابر التونسي بلطي، كما يتعاون مع بيسو في أغنية "لابوبو"، إضافة لتعاونات مصرية مميزة مع كل من المطربة دنيا وائل في أغنية "مكان في قلبك" والرابر كريم أسامة بأغنية "شكلك مجنونة"، والرابر موسى سام في أغنية "مش موجود".

ويمزج مروان موسى خلال الألبوم بين أنماط موسيقيّة عالميّة ومحليّة بطريقة عصريّة، حيث يُقدّم مزيجًا من أنماط الراب الحديث مثل "Trap" و"Drill" مع الإيقاعات المصرية التقليديّة، ممزوجة بحالة وأجواء سينمائية تتميز بها أغانيه.

مروان موسى 

وقال مروان موسى: "خرج ألبوم ماتادور للنور بطريقة عفوية ومن جلسات ممتعة مع الأصدقاء، بمثابة تعبير صادق عن رغبة شخصيّة لاستعادة الإحساس بفرح الحياة بعد مرحلة صعبة مررت خلالها بشعور من الاكتئاب والحزن، فجاء هذا الألبوم ليعكس بداية جديدة وإيجابيّة مليئة بالأمل والسعادة".

