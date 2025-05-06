الثلاثاء 06 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مروان موسى يطلق 23 أغنية من ألبومه الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"

مغني الراب مروان
مغني الراب مروان موسى

 أطلق مغني الراب مروان موسى ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

 

ألبوم مروان موسى الجديد 

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة  من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.


كما ضم "الرجل الذي فقد قلبه" أغنية "فهمان الدنيا" وهي الأغنية الرئيسيّة في هذا الألبوم والتي تغوص في أعماق المرحلة الأكثر قسوة من مراحل الحزن وهي الاكتئاب، وتعكس مزيجًا من مشاعر الإحباط والخيانة. 

 

كما مهد مروان موسى لصدور الألبوم بإطلاق أغنية "بص يا كبير" التي تحاكي مشاعر الانكسار والذكريات والفوضى الذهنية بإيقاع موسيقيّ ساحر يُترجم حالة الانفصال العاطفي  ومحو الذات. 

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