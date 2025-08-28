الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل

حديقة حيوان الجيزة،
حديقة حيوان الجيزة، فيتو

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، عن الموعد المتوقع لافتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها.

ترميم المناطق الأثرية واستيراد حيوانات جديدة

وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم” أنه تم الانتهاء بالفعل من ترميم جميع المناطق الأثرية داخل حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستيراد مجموعة من الحيوانات الجديدة التي تحتاجها الحديقة لتعود لسابق عهدها كواحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة.

انتظار انتهاء أعمال التطوير

وأوضح فاروق أن الشركة المنفذة لعمليات التطوير ورفع الكفاءة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الحديقة في الموعد المحدد.

اعتماد دولي قبل الافتتاح

وشدد الوزير على أن افتتاح الحديقة لن يتم إلا بعد اعتمادها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير حدائق الحيوان، لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن جميع الجهود تتركز حاليًا على الانتهاء من المشروع، متوقعًا أن يتم افتتاح حديقة حيوان الجيزة مطلع العام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الزراعة حديقة حيوان الجيزة افتتاح حديقة حيوان الجيزة حيوانات حديقة حيوان الجيزة استيراد الحيوانات علاء فاروق المناطق الأثرية

مواد متعلقة

تأجيل افتتاح حديقة حيوان الجيزة لحين الانتهاء من أعمال التطوير

هل تم تحديد أسعار تذاكر حديقة حيوان الجيزة مع قرب افتتاحها؟ الزراعة توضح

وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads