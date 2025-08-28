وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، عن الموعد المتوقع لافتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها.

ترميم المناطق الأثرية واستيراد حيوانات جديدة

وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حوار الخميس” المذاع على قناة “الحدث اليوم” أنه تم الانتهاء بالفعل من ترميم جميع المناطق الأثرية داخل حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستيراد مجموعة من الحيوانات الجديدة التي تحتاجها الحديقة لتعود لسابق عهدها كواحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة.

انتظار انتهاء أعمال التطوير

وأوضح فاروق أن الشركة المنفذة لعمليات التطوير ورفع الكفاءة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الحديقة في الموعد المحدد.

اعتماد دولي قبل الافتتاح

وشدد الوزير على أن افتتاح الحديقة لن يتم إلا بعد اعتمادها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير حدائق الحيوان، لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

واختتم وزير الزراعة حديثه بالتأكيد على أن جميع الجهود تتركز حاليًا على الانتهاء من المشروع، متوقعًا أن يتم افتتاح حديقة حيوان الجيزة مطلع العام المقبل.

