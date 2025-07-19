هل تم تحديد أسعار تذاكر حديقة حيوان الجيزة مع قرب افتتاحها؟ الزراعة توضح

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن ملامح مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، والذي يُعد نقلة نوعية تهدف إلى الحفاظ على الطابع التراثي العريق للحديقة، بالتوازي مع تحديث التجربة المقدّمة للزوار.

دمج حديقتي الحيوان والأورمان لتجربة ترفيهية متكاملة



وأوضح أن خطة التطوير تشمل دمج حديقتي الحيوان والأورمان لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة، مع استبدال الأقفاص التقليدية ببيئات تحاكي مواطن الحيوانات الأصلية، وفقًا للمعايير الدولية.

الحفاظ على الأشجار النادرة أولوية

وأشار "القرش" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس، بقناة “الحدث اليوم”: إلى أن المشروع يراعي تمامًا عدم المساس بالأشجار النادرة داخل حديقة حيوان الجيزة، مؤكدًا أن أي تطوير جديد لا يتعارض مع الطابع البيئي أو التاريخي للمكان.

تذكرة الدخول في متناول العائلة المصرية

وحول الجدل بشأن سعر التذكرة بعد التطوير، أكد "القرش" أن الأسعار النهائية لم تُحدد بعد، لكن الوزارة حريصة على أن تظل في متناول الأسرة البسيطة، لتظل الحديقة وجهة ترفيهية محببة لكافة طبقات المجتمع.

حديقة الحيوان مزار سياحي عالمي قيد التكوين

واختتم بأن عملية التطوير تتضمن إضافة حيوانات جديدة متنوعة، لتتحول الحديقة إلى مزار عالمي قادر على جذب السياح من الداخل والخارج، في خطوة تهدف إلى استعادة الحديقة لمكانتها كـ"جوهرة خضراء في قلب الجيزة".

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