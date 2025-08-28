الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

الزمالك يشكر وزير الإسكان على دعوته لبحث أزمة أرض أكتوبر، ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

حسين لبيب
حسين لبيب

اجتمع، اليوم الخميس، وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع وزير الإسكان وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بناءً على دعوة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير الإسكان يعلن دعم الزمالك

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك.

رفع مذكرة لرئيس الوزراء

وتناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسئولية، ووعد بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر.

ووجه حسين لبيب والوفد المرافق له الشكر للوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك.

