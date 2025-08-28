الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شرطة الاحتلال تعتقل متضامنين مع غزة

شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت 6 من المشاركين في مظاهرة في حيفا تدعو لإنهاء الحرب على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها، أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استدعت 11 مدير مدرسة للتحقيق التأديبي، وذلك لمشاركتهم في مقطع فيديو يدعو لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

المظاهرات في إسرائيل 

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مجموعة من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رافعين شعارًا يقول: "لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرة تأتي في إطار سلسلة من التحركات الشعبية المناهضة لسياسات حكومة الاحتلال، وسط تصاعد حالة الغضب الداخلي تجاه إدارة الملف الفلسطيني.

خطة ترامب لغزة 

فيما كشف مصدر لشبكة "CNN" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش أزمة غزة وخطة ما بعد الحرب لأكثر من ساعة مع صهره جاريد كوشنر، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، وكبار مساعدي الإدارة. 

كما شارك في اجتماع، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي كشف لأول مرة عن الاجتماع  في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وقال إن ترامب سيرأس الاجتماع لمناقشة خطة لغزة بعد انتهاء الحرب هناك.

وذكر مسئول في البيت الأبيض أن ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة.

وصرح المسئول بأنه ليس لدى البيت الأبيض أي معلومات إضافية ليشاركها بشأن الاجتماع في الوقت الحالي.

وكان ويتكوف قد صرح بأن خطة "اليوم التالي" خطة شاملة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الكثيرين سيشاهدونها ويلاحظون مدى فاعليتها وحسن نواياها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة حيفا إسرائيل

مواد متعلقة

هل تمارس إسرائيل مناورة سياسية بشأن مفاوضات غزة؟ رد حاسم لوزير الخارجية

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads