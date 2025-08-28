«المطورين العقاريين»: خفض أسعار الفائدة ينشط حركة المبيعات بالسوق

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد وحركة الاستثمار في مصر، وتوافر الدولار في السوق.

وأضاف في تصريحات خاصة أن قرار البنك المركزي ينعكس إيجابيا على السوق العقارية ويساهم في تنشيط حركة البيع واتجاه المواطنين لشراء العقارات بدلا من شهادات البنوك تتجه.

وتابع: كلما تراجعت أسعار الفائدة انتعشت حركة الاستثمار في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2% اليوم الخميس، يعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز النشاط الاستثماري والإنتاجي بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.

تحول السياسة النقدية تدريجيا نحو دعم النمو

وأوضح جنينة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خفض سعر الفائدة بهذا الحجم يعد إشارة قوية للسوق بأن السياسة النقدية بدأت تتحول تدريجيًا نحو دعم النمو، خاصة في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي بعد تدفقات استثمارية خليجية وصفقات كبرى مثل رأس الحكمة، بجانب استقرار نسبي في سعر الصرف.

خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد

وأضاف أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على خفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يعزز تمويل المشروعات الجديدة والتوسع في القطاعات الصناعية والخدمية، لكنه في الوقت نفسه نبه إلى ضرورة مراقبة تطورات التضخم خلال الأشهر المقبلة لضمان عدم حدوث انعكاسات سلبية على الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح القرار مرهون بقدرة الحكومة على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات والسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات خارجية مثل الاستثمارات القطرية والسعودية يمثل عامل دعم إضافي يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

