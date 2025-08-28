البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2% في خامس اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

خفض محتمل للفائدة الأمريكية

يعد سعر الفائدة الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في مصر من بين الأعلى في العالم، وأدى ذلك إلى تعزيز جاذبية الديون المحلية في مصر لدى مستثمري الأسواق الناشئة الباحثين عن عوائد مرتفعة، بجانب خطوة خفض قيمة العملة التي تم اتخاذها في مارس 2024.

