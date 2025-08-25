هيونداي تطلق سيارتيها "Hyundai i30 Fastback" و"Hyundai i30 Hatchback" في السوق المصري

أعلن الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، عن إطلاق الطرازين الجديدين "Hyundai i30 Fastback"، و"Hyundai i30 Hatchback" في السوق المصري، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة العلامة الكورية المتميزة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تزويد عملائها بتجربة قيادة متكاملة تجمع بين التصميم الأوروبي العصري والأداء العملي والتكنولوجيا الذكية التي تلبي متطلبات السائق العصري وتنسجم مع أنماط الحياة اليومية.

كما تُعرض السيارتان بضمان من الوكيل المحلي، وبأسعار تبدأ من 1.149.000 جنيه مصري، ما يعزّز من جاذبيتها في السوق المحلي.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لعلامة هيونداي في شركة جي بي أوتو: "تماشيًا مع استراتيجيتنا، نواصل تقديم طرازات حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات العملاء المتجددة. إطلاق "Hyundai i30 Fastback"، و"Hyundai i30 Hatchback" في وقت واحد يأتي كخطوة مدروسة لنقدّم تجربة قيادة تجمع بين الذوق الأوروبي، والأداء العملي، والتكنولوجيا المتطورة، بما يعكس التزامنا بتعزيز مكانة هيونداي في السوق المصري، ودعم توجهنا نحو التوسع المستدام."

الأبعاد الخارجية والقدرة والأداء في هيونداي I30 Fastback و: I30 Hatchback

تعتمد كل من "Hyundai i30 Fastback"، و"Hyundai i30 Hatchback" على قاعدة عجلات طولها 2,650 مم، وتقدّمان أبعادًا مدروسة توازن بين التصميم الرياضي والعملية اليومية. تتميّز I30 Fastback بطول إجمالي 4,455 مم، وعرض 1,795 مم، وارتفاع 1,425 مم، مع ارتفاع المركبة عن الارض بقدر 135 مم، وسعة صندوق أمتعة تصل إلى 450 لترًا. في المقابل، تأتي I30 Hatchback بطول 4,340 مم، وعرض مماثل 1,795 مم، وارتفاع 1,455 مم، مع ارتفاع المركبة عن الارض بقدر 140 مم، وسعة تخزين خلفية تبلغ 395 لترًا.

ويعتمد كلا الطرازين على محرك 1.5 Turbo مدعوم بتقنية Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)، يولّد قوة حصانية مجمّعة قدرها 140 حصانًا عند 5,500 دورة/دقيقة، مع أقصى عزم حصانيه مجمع يبلغ 253 نيوتن.متر بين 1,500 و3,000 دورة/دقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة من 7 سرعات، لتقديم أداء سلس واقتصادي في استهلاك الوقود.



ويصل نطاق القيادة في السيارتين إلى نحو 875 كيلومترًا، مما يجعلهما خيارًا مثاليًا للقيادة اليومية والرحلات الطويلة على حد سواء.



مواصفات السلامة والأمان في هيونداي I30 Fastback و: I30 Hatchback

تقدّم طرازات هيونداي "Hyundai i30 Fastback"، و"Hyundai i30 Hatchback" مجموعة متكاملة من مواصفات السلامة التي تختلف حسب الفئة. جميع الفئات Blaze، Redline، وN Line تأتي مجهّزة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، مما يضمن حماية أساسية وثقة أثناء القيادة.



أما الفئتان الأعلى Redline وN Line، فتضيفان مزيدًا من التجهيزات المتقدمة، تشمل وسائد هوائية جانبية وستائرية في الأمام، ووسادة هوائية مخصصة لركبة السائق، وهو ما يرفع من مستوى الحماية للركّاب.

كذلك تنفرد فئتا Redline وN Line بوجود مكابح يد إلكترونية، مع خاصية التعليق التلقائي لها، وهي مزايا تعزّز من راحة القيادة والثبات عند التوقف والانطلاق.

التجهيزات الداخلية والخارجية في هيونداي I30 Fastback و: I30 Hatchback

تتميّز فئة N Line في كل من هيونداي I30 Fastback وI30 Hatchback بتجهيزات داخلية رياضية متكاملة، حيث تنفرد هذه الفئة بمجموعة N Line الداخلية الكاملة التي تضفي طابعًا ديناميكيًا على المقصورة، مع فرش مقاعد من جلد الكانتارا يوفّر لمسة فاخرة ومريحة في آنٍ واحد، إلى جانب خاصية الذاكرة لمقعد السائق لتوفير تجربة قيادة شخصية ومرنة.

أما فئتا Redline وN Line في الطرازين، فتأتيان مزوّدتين بشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، توفّر رؤية واضحة وحديثة لمعلومات القيادة. كما يضمّ مقعد السائق في هاتين الفئتين خاصية التعديل الكهربائي مع داعم قطني، ما يعزّز من راحة السائق في الرحلات الطويلة والاستخدام اليومي.

في التجهيزات الخارجية تأتي فئة Redline في كل من هيونداي I30 Fastback وI30

Hatchback بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، تعكس الطابع العملي مع لمسة رياضية أنيقة. أما فئة N Line، فتتميّز بجنوط أكبر مقاس 18 بوصة تمنح السيارة حضورًا أقوى وثباتًا أعلى على الطريق، إلى جانب المجموعة الخارجية الكاملة لفئة N Line، التي تضفي مظهرًا أكثر جرأة وديناميكية يعكس الأداء الرياضي للطراز.

أنظمة الإضاءة، الراحة، والترفيه في هيونداي I30 Fastback و: I30 Hatchback

بالنسبة لأنظمة الإضاءة، تأتي جميع فئات هيونداي I30 Fastback وI30 Hatchback مزودة بإضاءة LED كاملة تشمل المصابيح الأمامية، والإضاءة النهارية، والإرشادية، والفوانيس الخلفية، لتوفير رؤية أوضح ومظهر أكثر أناقة.

أما تجهيزات الراحة، فتتوفر في كل الفئات ميزة اختيار نمط القيادة حسب الطريق، بالإضافة إلى مثبت ومحدد للسرعة، وحساس إضاءة أوتوماتيكي. وتتميز فئتا Redline وN Line بوجود مفتاح ذكي، بينما تنفرد فئة N Line بفتحة سقف بانورامية تضيف إحساسًا أكبر بالاتساع داخل السيارة.

فيما يخص أنظمة الترفيه، تأتي فئتا Blaze بشاشة 8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بينما تتميز فئة N Line بشاشة أكبر قياس 10.25 بوصة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي مزدوج للهواتف المحمولة، لتوفير تجربة ترفيه أكثر تطورًا وراحة.

الجدير بالذكر أن طرازي I30 Fastback وI30 Hatchback من هيونداي يمثلان خيارًا متكاملًا لمن يبحثون عن سيارة مدمجة بتصميم متميز، وتقنيات حديثة، وتجهيزات أمان وراحة شاملة. ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد التزام جي بي أوتو بتقديم حلول تنقل ذكية تدعم رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.

