محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عاما قبل مواجهة سلطنة عمان بكأس الخليج

حرص الجهاز للمنتخب الوطني تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين، قبل مواجهة منتخب سلطة عمان غدًا الجمعة، في إطار مباريات الدور الأول من كأس الخليج.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وخاض المنتخب الوطني وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.