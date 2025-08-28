الخميس 28 أغسطس 2025
محاضرة فنية للاعبي منتخب تحت 17 عاما قبل مواجهة سلطنة عمان بكأس الخليج

حرص الجهاز للمنتخب الوطني تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس، على إلقاء محاضرة فنية للاعبين، قبل مواجهة منتخب سلطة عمان غدًا الجمعة، في إطار مباريات الدور الأول من كأس الخليج.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وخاض المنتخب الوطني وديتين أمام المنتخب السعودي بالطائف، حيث فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق الفوز في الثانية أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف.

