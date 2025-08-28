تكسر حاجز المليون، أسعار ومواصفات سيارات جيلي سيتي راي بمصر

استعرض الوكيل المحلي، للعلامة التجارية جيلي، مهارات سيارتها الجديد كليًا جيلي سيتي راي في السوق المصرية، لكي تنضم لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة.

حيث تقع في موقع متوسط ما بين الطرازين كولراي وستار راي وتمتاز السيارة الجديدة بأطول قاعدة عجلات في فئتها، إلى جانب تقنيات اتصال متقدمة وسعة تحميل رائدة، فضلًا عن تصميمها العصري الجريء. وهو ما يجعل سيتي راي خيارًا لا مثيل له بين سيارات فئتها، ومعيارًا جديدًا يُعزّز مكانة جيلي في السوق المصرية ويلبّي احتياجات الشباب الطموحين والعائلات العصرية.

تستعين جيلي سيتي راي الجديدة كليًا بمنصّة جيلي الهندسية(BMA 2.0) فائقة التطوّر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا يُلبي احتياجات سكان المُدن العصرية مِن الشباب والعائلات الصغيرة بفضل ما توفّره مِن تجربة قيادة لا مثيل لها تَجمع ما بين الثبات والرشاقة، بخلاف تصميمها الأنيق الذي يجعلها تَخطف الأنظار أينما حَلت، مما يجعلها الخيار الأفضل في فئة سيارات الـSUV المُدمجة.

وتتوافر سيتي راي الجديدة كليًا في السوق المحلية بثلاث فئات تجهيزية مختلفة، وهي Comfort وPremium، والفئة الأعلى تجهيزًا Sport.

حصلت السيارة على المصابيح الرئيسية فئة LED الأوتوماتيكية المُدمجة بالصادم الأمامي، وخيارات العجلات الرياضية المصنوعة من الألمنيوم قياس 18 أو 19 بوصة، والطلّة الجانبية الرياضية مع خطّ السقف المنحني قليلًا باتّجاه الخلف، والمصابيح الخلفية فئة LED على شكل رأس سهم، ناهيك عن عاكس الهواء الخلفي المُدمج وفتحات العادم المزدوجة المطلية بالكروم، مع إمكانية اختيار طلاء خارجي من لونين مع سقف أسود يُضيف لمسة مِن التفرّد على السيارة الجديدة.

تُصنّف سيتي راي الجديدة كليًا في مرتبة وسطية على صعيد الحجم ما بين الشقيق الأصغر كولراي والأكبر ستار راي؛ حيث يبلغ الطول العام لتلك الـSUV المُدمجة 4510 ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع 1865 و1650 ملم على الترتيب.

أما قاعدة العجلات فجاءت بطول 2701 ملم، وهي الأطول مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها، وجميعها أبعاد تكفي لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها بكل أريحية.

بمجرد الدخول إلى المقصورة الداخلية الفخمة لجيلي سيتي راي الجديدة كليًا، تُحيط بك المكوّنات الفخمة عالية الجودة من كل الجوانب، بخلاف الحلول التقنية الذكية والمُبتكرة والتصميم الذي يَغلُب عليه طابع البساطة.

في المجمل، تتضمّن المقصورة العصرية شاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي تعمل باللمس هي الأفضل في فئتها قياس 13.2 بوصة بدقة 2K مقاومة للانعكاسات لتوفّر رؤية واضحة في جميع الأوقات، وهي تعمل بنظام تشغيل عالي الأداء يعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8155 كما تدعم آبل كاربلاي.

هناك كذلك لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس 10.2 بوصة، إلى جانب شاحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط، وسقف بانورامي عملاق على امتداد 1.12 مترًا لتتمة التجربة التكنولوجية الفخمة وتعزيز الإحساس بالانشراح والرحابة داخل المقصورة.

تجهيزات السلامة والأمان

وعلى صعيدـ تجهيزات السلامة والأمان استفادت جيلي سيتي راي الجديدة من باقة متنوّعة من تجهيزات السلامة والأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها ما يصل إلى ست وسادات هوائية، ومثبّت السرعة المتأقلم (ACC)، وكاميرا 540 درجة تَمنح السائق رؤية بانورامية محيطية شاملة، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، وذلك للتنبيه عند الخروج منه(LDW)، ونظام التحذير عند مرور السيارات في الجهة الخلفية عند الخروج من أماكن انتظار السيارات (RCTA)، إلى جانب نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، وغيرها.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي لجيلي سيتي راي الجديدة كليًا محرك، هو الأفضل في فئته، مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.5 لترات يولّد 172 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 290 نيوتن-متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة DCT، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون7.9 ثوانٍ فقط.

وبالنسبة للفئة السعرية لسيارات جيلي سيتي راي الجديدة كليًا، فنجدها تبلغ مع الفئة القياسية Comfort 1,249,000 جنيه مصري، ومع الفئة Premium 1,329,000 جنيه مصري، أما عن الفئة الأعلى تجهيزًا Sport، فيبلغ سعرها 1,399,000 جنيه مصري.

