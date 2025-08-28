في أعقاب اجتماع المركزي، بنك مصر يستعد لدراسة خفض أسعار الفائدة

أعلن بنك مصر عقد لجنة “الأصول والخصوم”، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة على شهادات ومنتجات البنك.

وقال البنك في بيان له في أعقاب اجتماع المركزي المصري، إنه في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض سيتم دراسة أسعار العائد على المنتجات.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.