وزيرة التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ترصد عقارا مخالفا بالهرم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة بناء لعقار مكون من دور أرضي وستة أدوار بنطاق حي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة للترخيص فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف، وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة والأجهزة المعنية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بالمتابعة اليومية لأى محاولات لبناء مخالف أو بدون ترخيص والتنسيق مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة وغرف العمليات وإدارة الأزمات للتصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًة أن غرفة المتابعة الرئيسية بمركز السيطرة تتابع على مدار الساعة الشكاوى الواردة من المواطنين للتصدي بكل حزم لجميع المخالفات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون ستتصدى بحسم ولن تسمح بأي تجاوزات أو بناء مخالف، وطالبت رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور والمتابعة لرصد أى محاولات فى المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

