نظام دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

نظام بطولة دوري أبطال أوروبا

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التصنيف الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.

التصنيف الثاني: آرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، كلوب بروج.

التصنيف الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينج لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براج، مارسيليا، بودو جليمت.

التصنيف الرابع: موناكو، جالطة سراي، يونيون سانت جيلوز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كيرات، بافوس، قره باج، كوبنهاجن.

