الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

الفرق المتأهلة إلى
الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حسمت هوية جميع المتأهلين لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025 -2026 بعد انتهاء التصفيات الأخيرة المؤهلة لتلك المرحلة قبل إجراء القرعة.

 

ويشارك 36 فريقًا في تلك النسخة من دوري الأبطال، وهي الثانية بعد تطبيق النظام الجديد الذي أقيم الموسم الماضي.

 

الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026

وكان 29 فريقًا تأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا، سواء من دورياتهم المحلية أو بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أو البديل أو التصنيف حسب الأداء الأوروبي، في حين جاء تأهل الفرق السبعة المتبقية من خلال جولة تصفيات.

إنجلترا: ليفربول، آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي.

إسبانيا: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، أتلتيك بلباو.

إيطاليا: نابولي، إنتر ميلان، أتالانتا، يوفنتوس.

ألمانيا: بايرن ميونخ، باير ليفركوزن، آينتراخت فرانكفورت، بوروسيا دورتموند.

فرنسا: باريس سان جيرمان، مارسيليا، موناكو.

هولندا: آيندهوفن، أياكس.

البرتغال: سبورتينج لشبونة.

بلجيكا: رويال يونيون سانت جيلواز.


تركيا: جالطة سراي.

التشيك: سلافيا براج.

بطل دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان (ولكن تم استبداله بـ أولمبياكوس اليوناني بعدما ضمن الفريق الفرنسي مشاركته كونه بطل الدوري المحلي).

بطل الدوري الأوروبي: توتنهام.

حسب التصنيف الأوروبي وفقًا للأداء: نيوكاسل يونايتد، فياريال.


المتأهلون من التصفيات: كيرات، بافوس، بودو جليمت، قره باج، كلوب بروج، بنفيكا، كوبنهاجن.

 

وتستضيف مدينة "موناكو" الفرنسية اليوم الخميس، مراسم قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا".
 

ويتم تقسيم الفرق المشاركة على 4 أوعية، حسب تصنيفها، حيث يواجه كل فريق 8 منافسين، بواقع 4 مباريات على ملعبه، ومثلهم خارجه.

ولا يستطيع فريق مواجهة آخر من نفس الاتحاد الذي ينتمي إليه، في تلك المرحلة من البطولة، ويمكنه مواجهة فريقين من بلد واحد.


وتتأهل الفرق الثمانية الأولى بشكل مباشر إلى دور الـ16، في حين أن الأندية التي تحتل المراكز بين 9 و24 ستخوض مرحلة الملحق، والتي تتكون من مباراتي ذهاب وإياب.

