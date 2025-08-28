الإعلان عن وظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.. ونصائح الجهاز للمتقدمين للمسابقة.. ومحافظات متوفر بها فرص للتعاقد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، حاجة الأزهر الشريف للتعاقد مع عدد (7576) في وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 14 إلى 27 سبتمبر 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم

ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما

-تربية أزهر تخصص قرآن كريم

-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص قران كريم

ـ ان يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الأزهرية ووفقًا للكليات والتخصصات الواردة بالإعلان

ـ ألا يقل عن مقبول

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم فإنها تتضمن ما يلي:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

*الدبلوم التربوي

* إيصال الإيداع البنكي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

وعن المحافظات المطلوب بها وظائف معلم مادة القرآن الكريم فإنها تتضمن ما يلي:

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة جنوب سيناء

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة شمال سيناء

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة مطروح

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة البحر الأحمر

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة أسوان

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة قنا

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة سوهاج

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة أسيوط

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة المنيا

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الفيوم

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة بني سويف

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الجيزة

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الإسماعيلية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة البحيرة

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة المنوفية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الغربية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الشرقية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الدقهلية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة دمياط

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة السويس

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة بورسعيد

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة الاسكندرية

معلم مادة القرآن الكريم بمحافظة القاهرة

وأكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأزهر الشريف بالكفاءات اللازمة للقيام برسالته التعليمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تطبيق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع المسابقات التي يعلنها، من خلال بوابة الوظائف الحكومية باعتبارها المنصة الرسمية للتوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

نصائح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة نصائح هامة تضمنت ما يلي:

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

ويجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي ويتم التقديم للإعلان الكترونيًا اعتبارًا من 14/ 9 إلى 27/ 9 ويجي الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

