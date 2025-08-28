المفوضية الأوروبية تستدعي المبعوث الروسي لدى بروكسل

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستستدعي المبعوث الروسي لدى بروكسل على خلفية الهجوم الذي وقع اليوم الخميس، وألحق أضرارًا بمقر البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في كييف.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الخميس، إنها ستستدعي السفير الروسي لدى الاتحاد المكون من 27 دولة.

وأضافت كالاس، "لا ينبغي أبدا استهداف أي بعثة دبلوماسية. وردًا على ذلك، سنستدعي السفير الروسي لدى بروكسل".

أوكرانيا تعلن استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ

أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ حيث تم إصابتها بأضرار.

منشآت المجمع العسكري الصناعي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: “تحرير بلدة نيلوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”، مشيرة إلى أن قواتها شنت ليلا ضربات، بما في ذلك بصواريخ "كينجال"، على منشآت المجمع العسكري الصناعي وقواعد الطيران العسكري الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 205 عسكريين في منطقة مسئولية مجموعة القوات "الجنوب".

