برلماني أسترالي غريب الأطوار، صرخ وهدد بضرب صحفي حاول تذكيره بأصوله العربية (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، يظهر عضو البرلمان الأسترالي بوب كاتر وهو ينفجر غضبًا، بعدما ذكره أحد الصحفيين بأصول عائلته العربية، والتي هاجرت من لبنان لأستراليا، حيث وجه له أحد الصحفيين حديث قال فيه: “أنت لديك أصول لبنانية”.

غضب برلماني أسترالي من السؤال عن أصوله اللبنانية

وهنا انفجر عضو البرلمان الأسترالي بوب كاتر قائلًا: “لا تقل هذا الكلام لأن ذلك يغضبني وسألكمك على فمك لقول ذلك”، وبالفعل وجه كاتر قبضة يده إلى الصحفي الأسترالي، وبرغم أن بوب كاتر من أصول لبنانية بالفعل، حيث هاجر جده أسعد خطار من لبنان لأستراليا عام 1898، لكن كاتر يرفض أصوله العربية.

عضو البرلمان الأسترالي بوب كاتر يهدد ويتوعد، فيتو



وظهر عضو البرلمان الأسترالي بوب كاتر، اليوم الخميس، وهو يهدد مراسلًا صحفيًّا في مؤتمر صحفي حول الهجرة، ولوح بقبضته نحو وقال إنه “سبق أن لكم أشخاصًا تحدثوا عن أصله اللبناني”.

ودعا بوب كاتر، زعيم حزب كاتر الأسترالي، وهو حزب شعبوي يدافع عن حقوق المزارعين في المناطق الريفية، إلى عقد المؤتمر الصحفي لمناقشة مشاركته المقترحة فيما يُعرف بـ (مسيرة من أجل أستراليا)، وهي مظاهرة مناهضة للهجرة من المقرر أن تقام في عدة مدن يوم الأحد المقبل.

الغريب أن الصحفي جوش بافاس عندما قال لعضو البرلمان الاسترالي “أنت من أصل لبناني”، صرخ كاتر فيه قائلًا: “لا تقل هذا. لأنه يزعجني، وسبق أن لكمت أشخاصًا على أفواههم لقولهم هذا”، وهو يشير نحو المراسل الذي يعمل لصالح القناة التاسعة في شبكة التلفزيون الأسترالي.

وأخذ بوب كاتر ينفي انتماءه لدولة عربية، قائلًا: "عائلتي موجودة هنا منذ 140 عامًا". وحاول كاتر السيطرة على غضبه قائلًا: "كبحت جماح نفسي اليوم"، لأنه لم يلكم الصحفي بالفعل.

رد فعل عنيف من مسئول استرالي ضد صحفى

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم بثها عبر التلفزيون الأسترالي، عضو البرلمان بوب كاتر وهو يصف المراسل فيما بعد بأنه “عنصري”، وتقدم نحوه ولوح بقبضته في إشارة إلى محاولة لكمه.

A Katter’s Australian Party press conference was derailed this morning after Bob Katter threatened a journalist when asked about his Lebanese heritage.



The dramatic scenes unfolded outside Parliament House in Brisbane as the KAP MPs addressed the media calling for the… pic.twitter.com/IdLQKZrHL6 — 10 News Queensland (@10NewsQLD) August 28, 2025



وقال الصحفي الأسترالي جوش بافاس في بيان أصدره بعد واقعة كاتر: “خلال عملي بالصحافة لما يقرب من 20 عامًا، لم أشهد على الإطلاق هذا النوع من رد الفعل من مسؤول منتخب”.

الأمر الذي دفع فيونا دير، مديرة الأخبار في الشركة الأم للقناة التلفزيونية، إلى الإعلان عن غضبها قائلة: “إن تهديدات كاتر غير مقبولة وإن اتهامات العنصرية لا أساس لها ومهينة”، وطالبت بتقديم كاتر للاعتذار.

يذكر أن بوب كاتر، 80 عامًا، يُعد أطول الأعضاء بقاءً في المجلس التشريعي الاتحادي في أستراليا ومعروف بآرائه الغريبة والمتطرفة.

بوب كاتر برلماني أسترالي غريب الأطوار

وفي عام 2020 أثار النائب البرلماني بوب كاتر غضبًا واسعًا على شبكة الإنترنت، بعد نشره مقطع فيديو لحملته، تم تصويره فيه وهو يطلق الرصاص على معارضيه السياسيين ويقتلهم، وذلك بعد أيام قليلة من قيام مسلح بقتل 49 شخصًا في ملهى ليلي للمثليين بأورلاندو في ولاية فلوريدا.

غضب برلماني أسترالي بسبب أصوله العربية، فيتو



ويظهر بالفيديو، الذي بثه كاتر على منصات التواصل الاجتماعي، شخصان يرتديان قميصين يمثلان أكبر حزبين سياسيين في أستراليا، وهما الحزب الليبرالي المنتمي للتيار المحافظ وحزب العمل المنتمي لتيار يسار الوسط، وهما يعرضان لافتة مكتوبًا عليها "أستراليا للبيع".

وبعد ثوانٍ يتحول الفيديو ليظهر كاتر مبتسمًا ويندفع دخان من فوهة مسدس ثم تدور الكاميرا للأسفل ليظهر الرجلان مستلقيين على الأرض.

