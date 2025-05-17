إقصاء فرقة KISS OF LIFE من المشاركة بمهرجان "2025 KCON LA" بعد اتهامات العنصرية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان 2025 KCON LA رسميًا عن عدم مشاركة فرقة الفتيات الصاعدة KISS OF LIFE ضمن الفنانين المشاركين في الحفل وذلك بعد موجة من الانتقادات والجدل الذي طال الفرقة في الأيام الأخيرة.

وجاء في البيان الرسمي الصادر في 17 مايو 2025 عن KCON ووكالة الفرقة S2 Entertainment:

"بعد مناقشات عميقة، تم اتخاذ قرار مشترك بعدم مشاركة KISS OF LIFE في 2025 KCON LA. نشكر المعجبين على تفهمهم.

القرار يأتي على خلفية اتهامات لفرقة الكيبوب بالعنصرية ضد اصحاب البشرة السوداء بعد ظهور بعض العضوات في بث مباشر وهن يرتدين تسريحات شعر وأزياء تحاكي الثقافة الإفريقية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من الجمهور العالمي على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع البعض للمطالبة بإلغاء الحفل المقام بالولايات المتحدة.

حفل 2025 KCON LA

الجدير بالذكر أن 2025 KCON LA سيقام في Crypto.com Arena ومركز مؤتمرات لوس أنجلوس في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، ويضم قائمة ضخمة من أبرز نجوم الكيبوب. وقد عبر البعض عن ارتياحهم لعدم مشاركة الفرقة، بينما أبدى آخرون حزنهم من غياب KISS OF LIFE، خصوصًا مع كونها من أبرز الفرق الصاعدة في الساحة الفنية.

فرقة “Kiss of Life” الكورية تعتذر بعد اتهامات بالعنصرية

اعتذرت فرقة البوب الكوري “Kiss of Life” بعد جدل الذي انتشر مساء أمس على مواقع التوصل الاجتماعي حول العالم، بعد افعال الفرقة في بث مباشر والذي تم وصفه بالعنصري.

صرحت وكالة SM للترفيه صباح الخميس الموافق 4 إبريل، الشركة الأم لفرقة Kiss of Life، فقالت: "نعتذر عن استخدام الفرقة تعبيرات وأساليب تتبع بعض الصور النمطية العنصرية في محتوى عيد الميلاد الذي نُشر في الثاني من الشهر".

واعتذرت شركة S2 للترفيه: "كما أُعلن سابقًا، أُنتج المحتوى استنادًا إلى أسلوب الهيب هوب الكلاسيكي، وكنا ننوي التعبير عن الأجواء باحترام لهذه الثقافة، مع ذلك، لم نكن ندرك تمامًا أنه قد يُنظر إليه على أنه وسيلة لتعزيز الصور النمطية حول عرق معين".

وأضافت: "سنكون أكثر حرصًا واحترامًا عند استخدام عناصر ثقافية في المستقبل"، وأعلنت أنه سيتم حذف جميع المحتويات المثيرة للجدل.

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