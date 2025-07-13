الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف بالزهراء في محافظة الشرقية

إزالة فورية لبناء
إزالة فورية لبناء مخالف بالزهراءمركز الزقازيق محافظة الشرقية

تابع المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق  إزالة حالة تعدٍّ على مساحة 120 مترًا مربعًا بناحية الزهراء، التابعة للوحدة المحلية ببردين مع رئيس الوحدة محافظة الشرقية 

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رئيس الوحدة المحلية ببردين

جاءت هذه الإزالة الفورية تحت إشراف  مصطفى شرف رئيس الوحدة المحلية ببردين، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز تحت إشراف المهندس وليد رشاد رئيس القسم ، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

استمرار تكثيف حملات الإزالة بالوحدات المحلية 

وأكد رئيس المدينة  استمرار وتكثيف حملات الإزالة بمختلف قرى ومراكز الزقازيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بهدف فرض سيادة القانون وحماية الثروة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

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محافظ الشرقية

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء،بضرورة التصدى الفورى لكافة حالات البناء المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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