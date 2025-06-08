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النيابة تأمر بتفريع فيديو متداول حول التعدي على مسئول حماية الأراضى الزراعية بسوهاج

التعدي على مسئول
التعدي على مسئول حماية الأراضى الزراعية بسوهاج، فيتو

قررت النيابة العامة بمركز سوهاج بحبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتعدى بالضرب بالحجارة والرشق على مسئول حماية الأراضى الزراعية أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدى على أرض الزراعية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج. 

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المتسبب في عملية الضرب والتعدي على مسئول حماية الأراضي بمركز سوهاج، والمتسبب له في عاهة مستديمة في عينه، وعرض التقرير الطبي بحالة على النيابة العامة على وجه السرعة للاستماع لأقوال المجني عليه.

التعدي على مسئول حماية الأراضي الزراعية بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بتعدي عدد من أهالى قرية ونية الشرقية على مسئول حماية الأراضي الزراعية، أثناء تنفيذ حملة إزالة مبنى التعدي على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الأضحى. 

على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها، وتم ضبط المتهمين، وهم كل من: ناصر ع. ع.، وشقيقه محمد ع. ع. بالتعدي بالضرب على طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

 وبالعرض على النيابة العامة أصدرت النيابة العامة القرارات السابقة. 

 

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التعدي على الأراضي الزراعية اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج مواقع التواصل الاجتماعي مسئول حماية الأراضى بمركز سوهاج قرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج

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