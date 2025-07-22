الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ الدكتور أحمد الشيخ لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية بالعلوم الطبية

فوز الدكتور أحمد
فوز الدكتور أحمد رمضان الشيخ بجائزة الدول. التشجيعية، فيتو

هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، الدكتور أحمد رمضان الشيخ، مدير برنامج فارم D (صيدلة إكلينيكية) بكلية الصيدلة – جامعة المنصورة الأهلية، بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الطبية، إحدى أرفع الجوائز العلمية التي تُمنح سنويًا لتكريم العلماء والباحثين المتميزين في مختلف التخصصات العلمية.

 

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف، الذي يجسد التميز الأكاديمي والبحثي للدكتور أحمد الشيخ، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل تكريمًا مستحقًا لجهوده العلمية المتميزة، ويُعزز من مكانة الجامعة بين المؤسسات العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

الإنجاز يُعد حافزًا كبيرًا لجميع أعضاء هيئة التدريس

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا كبيرًا لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين لمواصلة التميز والإبداع في مختلف المجالات العلمية، في ظل دعم الجامعة المستمر لمسيرة البحث العلمي والابتكار.

 

تعزيز منظومة البحث العلمي داخل الجامعة

ومن جانبه، توجه الدكتور أحمد رمضان الشيخ بخالص الشكر والتقدير إلى  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، على دعمه المتواصل للباحثين، وحرصه الدائم على تعزيز منظومة البحث العلمي داخل الجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد الشيخ عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، مؤكدًا أن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية يُمثل تتويجًا لسنوات من العمل والاجتهاد في خدمة البحث العلمي، وأنه يُعد دافعًا قويًا لمواصلة العطاء والابتكار في سبيل تطوير العلوم الطبية والصيدلية وخدمة المجتمع.

ويُعد هذا الفوز تتويجًا لمسيرة علمية حافلة بالعطاء، حيث ساهم الدكتور أحمد الشيخ في تقديم أبحاث علمية متميزة ذات تطبيقات إكلينيكية مؤثرة، مما أهّله بجدارة لنيل هذه الجائزة المرموقة التي تُمنح تقديرًا للتميز والإبداع في مجال البحث العلمي في مصر

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