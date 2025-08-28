قوات إسرائيلية تقتحم 6 مدارس في الخليل وتحتجز عددًا من المعلمين

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 6 مدارس في مدينة الخليل، واحتجزت عددًا من المعلمين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "الاحتلال اقتحم المدارس الست في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشها".

ووفق الوكالة: "استولت قوات الاحتلال على صور وكتب مدرسية"، مشيرة إلى احتجاز المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اقتحام القوات الإسرائيلية لهذه المدارس، واحتجازها عددًا من المعلمين والاعتداء عليهم.

وأكدت الوزارة، أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية".

