خارج الحدود

"أنقذوا الطفولة" تحذر من كارثة إنسانية في غزة وتطالب بفتح المعابر

حذرت منظمة "أنقذوا الطفولة" من استمرار التدهور الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الأطفال والعائلات أجبروا على التهجير القسري أكثر من خمس مرات منذ بداية النزاع.

وقال مدير الاتصالات بالمنظمة في تصريحات للقاهرة الإخبارية إن الأطفال في غزة يعانون جميع أعراض سوء التغذية، وأكثر من نصف السيدات الحوامل يواجهن مشاكل غذائية حادة، مؤكّدًا أن احتياجات الأطفال من الغذاء كبيرة للغاية.

وأضاف أن المنظمة تعمل على دعم الأطفال في غزة على جميع المستويات من خلال برامج وأنشطة مشتركة مع شركائها المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمساعدة الأطفال يكمن في فتح إسرائيل للمعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وطالبت منظمة "أنقذوا الطفولة" المجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف إطلاق النار في القطاع لإتاحة الفرصة للأطفال للتعافي من آثار النزاع، مؤكدة أن السماح بإدخال المساعدات يمثل الحل الفوري لإنقاذ حياة الأطفال والعائلات في غزة.

