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انطلاق الكشف المبكر عن الالتهاب الكبدى الوبائي مجانا بأسيوط | صور

الكشف المبكر عن التهاب
الكشف المبكر عن التهاب الكبدي الوبائي بمدارس أسيوط

 تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال المسح الطبي للكشف عن الالتهاب الكبدى الوبائي بمدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الالتهاب الكبدى الوبائي التي تستهدف طلاب المدارس الإعدادية على مستوى المحافظة.


رافقه خلال الجولة التفقدية المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي والدكتور أحمد محمد عثمان نائب مدير الفرع المنسق للحملة، وعلى محمود رفاعي مدير مدرسة إسماعيل القبانى الإعدادية بنين. 

الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس بالمجان 


وصرح محافظ أسيوط، خلال تفقده للحملة أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي الشامل لجميع طلبة وطالبات المدارس الإعدادية الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمجان بهدف الكشف عن 110 آلاف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة وتم استهداف 20 ألف طالب وطالبة حتى الآن.


ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة أبنائنا من طلبة المدارس وأن الدولة حريصة على توفير الوقاية والخدمات الطبية اللازمة لأبنائنا الطلبة خاصة طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك حرصًا على تخريج أجيال من الشباب لا يعانون من أعراض صحية تؤثر على مستقبلهم.

 

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وأكد أبوالنصر، أنه يتم خلال الحملة الكشف عن أمراض الالتهاب الكبدى الوبائي بالفحوصات الطبية الشاملة لافتًا أنه في حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطالب المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان وإجراء الفحوصات الطبية الكاملة عليه.

 

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