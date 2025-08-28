صحة الدقهلية تكرم صيادلة وحدات الغسيل الكلوي بالمديرية

شهدت وحدات الكلى التخصصية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لصيادلة المستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة على دعم وتقدير الكوادر الطبية.

تكريم نخبة من الصيادلة المتميزين،

وخلال اللقاء، قام الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بتكريم نخبة من الصيادلة المتميزين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى، والدكتورة مروة العفيفي مدير الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية.

استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي

كما شارك في الاجتماع عدد من المسئولين عن مستلزمات الكلى التخصصية ومشرفي الميكنة، من بينهم الدكتورة دينا عمر، والدكتورة خديجة مصطفى، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي بكفاءة وانتظام.

توفير مستلزمات الغسيل الكلوي يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية

وأكد وكيل الوزارة أن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي يأتي على رأس أولويات منظومة صحية الدقهلية، مشددًا على متابعة التنسيق المستمر بين مسئولي المستلزمات بالمديرية والوزارة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.

