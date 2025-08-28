الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية تكرم صيادلة وحدات الغسيل الكلوي بالمديرية

تكريم الصيادلة بصحة
تكريم الصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

شهدت وحدات الكلى التخصصية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لصيادلة المستلزمات الطبية، تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة على دعم وتقدير الكوادر الطبية.

تكريم نخبة من الصيادلة المتميزين، 

وخلال اللقاء، قام الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بتكريم نخبة من الصيادلة المتميزين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى، والدكتورة مروة العفيفي مدير الغرفة المركزية للمستلزمات الطبية.

استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي

كما شارك في الاجتماع عدد من المسئولين عن مستلزمات الكلى التخصصية ومشرفي الميكنة، من بينهم الدكتورة دينا عمر، والدكتورة خديجة مصطفى، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لضمان توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي بكفاءة وانتظام.

توفير مستلزمات الغسيل الكلوي يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية

وأكد وكيل الوزارة أن توفير مستلزمات الغسيل الكلوي يأتي على رأس أولويات منظومة صحية الدقهلية، مشددًا على متابعة التنسيق المستمر بين مسئولي المستلزمات بالمديرية والوزارة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الجهود المبذولة الدكتور حموده الجزار الغسيل الكلوي المنظومة الصحية المستلزمات الطبية صحة الدقهلية مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي كيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

مران قوي للاعبي الأهلي في التتش ومحاضرة مطولة من ريبيرو

ضبط طن دقيق مدعم بمخبز بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالهرم

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads