صحة الشرقية تجري مسابقة علمية لـ وحدات الكلى بالمستشفيات

شهد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم العلمي والمسابقة العلمية لوحدات الكلى الصناعى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بمحاظة الشرقية، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة.

حضور المسابقة من الأطباء

كما حضر الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة سارة إبراهيم مديرة إدارة الكلى الصناعى، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة شريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية،

لجنة التحكيم

وذلك بمشاركة لجنة التحكيم والتي تضم كل من الدكتور ياسر الهندي، والدكتور أيمن رياض، والدكتور أحمد نعمان، أساتذة الباطنة والكلى بجامعة الزقازيق، والدكتورة ولاء عبيد صيدلة إكلينيكية، حيث تنظمها اللجنة العلمية بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الكلى، والإدارة العامة للصيدلة والصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، بهدف تقديم أفضل خدمات صحية للمرضى بمحافظة الشرقية.

تعليمات وكيل وزارة الصحة

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة الصحة بالشرقية والذي كلف رئيس اللجنة العلمية بالمديرية بتنفيذ العديد من المسابقات العلمية، في مختلف التخصصات الطبية، وضرورة تحقيق التميز التنافسي وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالمحافظة، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والارتقاء بمستواها.

أهمية تحسين الخدمة الطبية

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية بذل المزيد من الجهد في مجال البحث العلمي والتدريب المهني، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، هذا بالإضافة إلى مناقشة الحالات التعليمية داخل الأقسام الطبية بكل مستشفى وبين المستشفيات الأخرى.

كوادر طبية متخصصة

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمراجعة مؤشرات أداء العمل بوحدات الكلى الصناعي بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية مع جميع الحضور، مشيدًا بما قدمته وحدات الكلى بالشرقية، من جهود متميزة في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الفشل الكلوي المزمن بكفاءة، بفضل كوادر طبية متخصصة وتجهيزات حديثة تواكب التطور العلمي، هذا بالإضافة إلى دعم الغسيل البريتوني بمستشفيات الصحة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الفرق الطبية، وتشجيع روح الإبداع والتميز المهني في هذا التخصص الحيوي.

عرض لحالة مرضية من كل مستشفى

وأضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان المسابقة تضمنت عرض كل مستشفى لحالة مرضية في خلال ١٥ دقيقة، ويتم من خلالها تقييم الأداء وفقًا لبنود التقييم، والتي منها عرض الحالة والتاريخ المرضي لها بصورة جيدة، وكيفية استكشاف والوصول إلى التشخيص المبدئي والتشخيص المرضي النهائي بشكل كافي، وخطة الإدارة المقترحة للتشخيص، وتقييم مستوى الخدمة التي تم تقديمها للحالة وجودتها، والتعامل مع أي مشاكل متعلقة بالأدوية وتحديد التفاعلات الدوائية ومعالجتها بصورة جيدة.

المسابقة ضمت خمس مستشفيات من المحافظة

وأضاف أن مسابقة الكلى ضمت ٥ مستشفيات بالمحافظة وهي "الزقازيق العام، منيا القمح المركزي، الإبراهيمية، بلبيس المركزي، حميات الزقازيق"، وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي بقسم الكلى الصناعى بمستشفى الزقازيق العام، والذي حصل على المركز الأول في المسابقة، مقدرًا جهود جميع الفرق المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بالمحافظة،

الزقازيق العام يفوز بالمركز الأول

ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والتوفيق والنجاح، كما أشاد أساتذة جامعة الزقازيق بالمستوى المتقدم لفرق الصيدلة الإكلينيكية وأطباء الكلى بمستشفيات الصحة بالشرقية، مقدمين أيضًا التهنئة لفريق الزقازيق العام لفوزه بالمركز الأول ولجميع المستشفيات على المستوى الفني والأداء المتميز والذي تم لمسه خلال المسابقة.

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