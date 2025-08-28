محمد عبد الرحمن "توتا": لا يشغلني صراع المنافسة، وفيلم "ماما وبابا" تجربة مختلفة (فيديو)

أكد الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عقب العرض الخاص لفيلمه الجديد "ماما وبابا" أنه لا يهتم بفكرة المنافسة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن تركيزه الأكبر ينصب على تقديم عمل فني مختلف وجديد للجمهور، متمنيًا التوفيق لجميع الأعمال السينمائية المعروضة حاليًا.

وتحدث توتا عن تفاصيل الفيلم، موضحًا أن العمل يقدم فكرة تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة بطريقة كوميدية، تعكس صعوبة الحياة لدى الطرفين.

وأضاف مازحًا: "لو أنا ست، أول حاجة هفكر فيها كارت فيزا جوزي"، في إشارة خفيفة الظل إلى التحديات المعيشية اليومية.

وفي ختام حديثه، قال توتا: "حياة الست والراجل صعبة، والاتنين عندهم بلاوي"، مؤكدًا أن الفيلم يتناول هذه المفارقات بشكل فكاهي وواقعي.

من جهتها، احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بالعرض الخاص للفيلم، الذي يُعد أول ظهور رسمي لها بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، وشائعة انفصالها عن زوجها التي انتشرت خلال الأيام الماضية.

يذكر أن فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس، وتأليف محمد صادق، ومن إنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلم) وياسر صلاح، وإخراج أحمد القيعي.

ويتميز الفيلم بطابع كوميدي تشويقي، من خلال سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات بين أبطال العمل.

