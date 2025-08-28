بنفيكا يحسم التأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا على حساب فنربخشة

حسم نادي بنفيكا البرتغالي، تأهله إلى المرحلة الرئيسية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه أمام فنربخشة التركي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في المباراة التي جمعت بينهما لحساب دور الملحق النهائي.

وفاز بنفيكا على فنربخشة بهدف نظيف في مواجهة الإياب، ليحسم النادي البرتغالي تأهله إلى المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأحرز محمد كريم أكتوركوجلو، هدف النادي البرتغالي بالدقيقة 35 من عمر المباراة.

ودخل بنفيكا المباراة بالتشكيل التالي: أناتولي تروبين، عمار ديديتش، أوتامندي، أنطونيو سيلفا، صموئيل داهل، ريتشارد ريوس، إنزو بارينشيا، لياندرو باريرو، محمد كريم أكتوركوجلو، فانجيليس بافليديس، فردريك أورسنيس.

فيما بدأ فنربخشة المباراة، بالتشكيل المكون من دومينيك ليفاكوفيتش، ميرت مولدور، ميلان سكرينيار، جايدن أوستروولد، نيلسون سيميدو، سفيان أمرابط، فريدريكو رودريجز سانتوس، آرشي براون، سيباستيان شيمانسكي، تاليسكا، يوسف النصيري.

