تسليم أول مدرسة تعليم تجريبي بمنطقة غرب المطار بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم صباح اليوم تسليم أول مدرسة للتعليم التجريبي بمنطقة غرب المطار، وذلك تمهيدًا لتشغيلها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.



وقد جرى التسليم بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من جهاز المدينة وجهات الإشراف على المشروع، إلى جانب ممثلي لجنة الاستلام من هيئة الأبنية التعليمية برئاسة المهندس تامر الطويل، حيث أشادت اللجنة بجودة التنفيذ ودقة التشطيبات وجاهزية المبنى للتشغيل وفقًا لأعلى المعايير الفنية والمعمارية.



وأكد المهندس محمد عبدالمقصود أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ وتسليم عدد من المدارس والوحدات الصحية والحضانات، بما يواكب خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة وتوفير خدمات تعليمية متكاملة لسكان مدينة 6 أكتوبر الجديدة، في إطار تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.



وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم تكثيف معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية استجابةً لمطالب السكان وحاجتهم الملحّة لدخول المدرسة الخدمة مع بدء العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ١٥٠٠٠ م² بطاقة استيعابية تبلغ ٤٢ فصلًا، منهم ٦ فصول لرياض الأطفال، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو ٤٠ مليون جنيه، وذلك بالمنطقة (أ) غرب المطار، مؤكدًا على جاهزية المبنى للتشغيل ودخوله الخدمة لاستقبال طلاب المدينة في العام الدراسي المقبل.

قام وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة من قطاع الإسكان والمرافق، تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة والمشرف على القطاع، وبرئاسة المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان، وبعض قيادات القطاع، بزيارة محافظة كفر الشيخ.

تأتي الزيارة استكمالًا لدور قطاع الإسكان في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

بدأت الزيارة بعقد الاجتماع مع مدير مديرية الإسكان، ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية بالمحافظة والمشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف على تنفيذها.

ثم توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف على تنفيذها المديرية ومنها: مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى مجمع المصالح الحكومية بالديوان العام، وترميم ورفع كفاءة الواجهات لمبنى ديوان عام المحافظة، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة.

واختتم الوفد زيارته بتفقد موقع 11 برجا تحيا مصر، بمركز كفر الشيخ، وذلك للوقوف علي مستوى تنفيذ بنود أعمال الصيانة والنظافة للعمارات، وأثناء الزيارة تم توجيه المديرية والشركة بتلافي الملاحظات التي تم رصدها أثناء الزيارة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدفع عجلة الإنجاز واستكمال تلك المشروعات، والعمل بشكل فعال وتحسين نسبة الأداء للحفاظ على استدامة المشروع.

من جانب آخر، ناشدت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع فالي تاورز ضمن مبادرة “مسكن”، بضرورة سرعة استكمال المبالغ المستحقة عليهم في موعد أقصاه يوم 28 أغسطس 2025.

وأكدت أن المستحقات المطلوبة تشمل وديعة الصيانة ودفعة الاستلام، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد، سيتم إلغاء تخصيص الوحدة طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

ومشروع "valle towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

أنظمة سداد شقق فالي تاورز vallle towers

أنظمة السداد كالتالي:

- سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

-استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

-سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

- سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

-يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها.

