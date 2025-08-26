الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عدد من الوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

حيث تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة، محلين تجاريين وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2: 40م2)، ومخبز آلي وملحقاته بمساحة ٤٤٠م٢ تقريبا بمختلف المناطق بالمدينة للبيع.

وتعقد جلسة المزاد العلني بجلسة يوم الأحد 21/9/2025، ويتم إتاحة كراسات شروط الطروحات بمقر جهاز المدينة، يمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

أعلن المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد - المشرف على جهاز مدينة غرب بورسعيد، تشغيل المركز التكنولوجي الجديد بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الإجراءات منذ اللحظة الأولى للتشغيل.

وتفقد المهندس أشرف السماليجي، أقسام المركز المختلفة، واطلع على آليات استقبال الطلبات وإنهاء المعاملات، كما استمع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم حول التجربة الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إنشاء المركز التكنولوجي يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يُسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين دقة العمل، وتقليل التعامل الورقي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

ثم تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، ومنها أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمناطق مختلفة من المدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة في التنفيذ، ومشددًا على أهمية الالتزام بالتصميمات المعتمدة وتحقيق التنسيق الجمالي الذي يليق بالمدينة ويعزز من جودة الحياة للسكان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير الأداء ورفع مستوى الخدمات في مدينتي شرق وغرب بورسعيد، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل متابعة المشروعات بشكل مستمر ومعالجة أي ملاحظات أو تحديات لضمان رضا المواطنين، وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

بدأت عملية التقديم وسداد مقدمات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 الطرح الثاني ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس 2025.

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وشقق من هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5 يصل عددها أكثر من 34 ألف تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

وحددت الوزارة أسعار الشقق:

وسعر الشقة الـ 90 مترا 850 ألف جنيه.

وشقق مدينة أخميم الجديدة 470 ألف جنيه.

وسداد مصاريف التسجيل لتحميل كراسات الشروط يكون من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، بينما يكون سداد المصروفات الإدارية ومقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن الموجودة في المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الإعلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.