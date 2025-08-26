الثلاثاء 26 أغسطس 2025
حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين في تمويل أنشطة جماعة إرهابية

حددت محكمة جنايات القاهرة 24 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة نشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. 


ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر  جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

